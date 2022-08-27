Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'a ziyaret - Son Dakika
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Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'a ziyaret

27.08.2022 11:52
Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'a ziyaret

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ı ziyaret etti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ı ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri Ömer Kantarlıoğlu ile Miraç Kaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile Kayseri'den Balıkesir'e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Akın'a makamında ziyarette bulundu.

Kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan gazeteciler, Başsavcı Akın'a cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Ziyarette, Cemiyet Başkanı Demir, Başsavcı Akın'a, "15 Temmuz Balıkesir Manşetler" ve "Hasan Basri Çantay" kitaplarını hediye etti.

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Kaynak: AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ramazan Demir, Cumhuriyet, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'a ziyaret - Son Dakika

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