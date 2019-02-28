Son Dakika Haberleri: Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Edremitli Gazeteciler ile Bir Araya Geldi

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Edremitli Gazeteciler ile Bir Araya Geldi

43 dakika önce

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi Edremit bölgesinde hizmet veren gazeteciler ile bir araya geldi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Edremitli Gazeteciler ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi Edremit bölgesinde hizmet veren gazeteciler ile bir araya geldi.

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir, gazetecilerin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek "Sizler zor şartlarda görevinizi yapıyorsunuz. Mesleğin zorluklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizler her zaman dediğimiz gibi temiz basından yanayız. Araştıran, sorgulayan ve gerçek kaynağından haberi aktaran gazetecilere çok ihtiyacımız var. Cemiyet olarak her zaman yanınızdayız" dedi. Toplantıda mesleki sorunlar, yaşanılan zorluklar ve çözüm önerileri de görüşüldü. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:30 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maduro, Sorularını Beğenmediği Bir Grup Gazeteciyi Sınır Dışı Etti İspanyol Basınından Milli Oyuncu Enes Ünal'a Övgü

Kadın Muhtar, Aracının İçinde Başından Vurulmuş Halde Bulundu Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:13:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi Edremitli Gazeteciler ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]