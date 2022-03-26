Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde görev dağılımı yapıldı

26.03.2022 16:42
Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde görev dağılımı yapıldı

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurul'unda yeniden seçilen Ramazan Demir başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurul'unda yeniden seçilen Ramazan Demir başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Geçen hafta gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'la yeniden seçilen Ramazan Demir başkanlığında yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda, gazetecilerin sorunları ve yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Ramazan Demir başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı.

Başkanvekili'nin Ümit Babacan olduğu yönetim kurulunda, Başkan Yardımcılığına Doğan Alparslan, H. Aykut Konya, Genel Sekreterliğe Miraç Kaya, Genel Saymanlığı H. Cengiz Güneş getirildi. Hilmi Duyar, Cengiz Cesur, Emrah Elmas, Ömer Kantarlıoğlu ve Metin Issızlar da yönetim kurulu üyeleri oldu.

Başkan Ramazan Demir, yönetimde görev dağılımının yapılmasıyla çalışmalara hızla başlayacaklarını belirtti.

YORUMLAR
500
Başçeşme Mezarlığı Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanacak Başçeşme Mezarlığı Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanacak Yağan kar barajlardaki su seviyesini yüzde 55 artırdı Yağan kar barajlardaki su seviyesini yüzde 55 artırdı

Ramazan Demir, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Rus askerleri, komutanlarını tankla ezerek öldürdü
16:35 Zelenski konuşmasına "Esselamu Aleyküm" diyerek başladı: Ukraynalı Müslümanlar Ramazan ayında ülkesini korumak zorunda kalacak
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:49:56. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement