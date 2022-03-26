Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurul'unda yeniden seçilen Ramazan Demir başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Geçen hafta gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'la yeniden seçilen Ramazan Demir başkanlığında yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda, gazetecilerin sorunları ve yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Ramazan Demir başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı.

Başkanvekili'nin Ümit Babacan olduğu yönetim kurulunda, Başkan Yardımcılığına Doğan Alparslan, H. Aykut Konya, Genel Sekreterliğe Miraç Kaya, Genel Saymanlığı H. Cengiz Güneş getirildi. Hilmi Duyar, Cengiz Cesur, Emrah Elmas, Ömer Kantarlıoğlu ve Metin Issızlar da yönetim kurulu üyeleri oldu.

Başkan Ramazan Demir, yönetimde görev dağılımının yapılmasıyla çalışmalara hızla başlayacaklarını belirtti.