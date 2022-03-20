Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinde Ramazan Demir yeniden başkanlığa getirildi - Son Dakika

Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle gidilen seçimde Ramazan Demir, yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulda Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı divan başkanlığına, Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren ile Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Korkmaz katip üyeliklere oy birliğiyle seçildi.

Demir başkanlığındaki yönetim, faaliyet, denetim ve bilanço açısından oy birliğiyle ibra edildi. Yeni dönem bilançonun da oy birliğiyle kabul edildiği genel kurulda yönetim, denetim, disiplin ve yüksek istişare kurulları ile Gazeteciler Federasyonu delegelikleri için seçim yapıldı.

Ramazan Demir başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Hasan Hilmi Duyar, Doğan Alparslan, Hasan Cengiz Güneş, Cengiz Cesur, Ümit Babacan, Hilmi Aykut Konya, Metin Issızlar, Miraç Kaya, Emrah Elmas ve Ömer Kantarlıoğlu yer aldı.

Diğer kurullar ise şu isimlerden oluştu:

"Denetim Kurulu: Rahmi Kireç, Emrah Çakmak, Umut Sözen.

Disiplin Kurulu: Atilla Kaya, Ümit Ulus, Hüseyin Suat Salgın.

Yüksek İstişare Kurulu: Ömür Bir, Mehmet Yarma, Sıtkı Şeremetli, Tanyol Kıpçak, Tarık Sürmelioğlu, Gökhan Eren, Taner Korkmaz, Semih Bolluk, Aziz Han, Gazi Baran, Hakan Atila, Alaattin Yay, Ahmet İmran, Macit Ermiş, Emrah Ayyıldız, Mücahit Küleri, Bekir Terzioğlu, Oya Uğral, Süleyman Özaydın, Kemal Ayyıldız, Orhan Köken, Necai Uytan, Levent Uysal, İlhan Küçük.

Gazeteciler Federasyonu delegeleri: Sadullah Özcan, Ümit Babacan, Ramazan Demir, Mehmet Akma."