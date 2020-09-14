BALIKESİR Gelinlerini, sopa ve kürekle döverek öldüren baba ve oğulları tutuklandı - Son Dakika

Gelinlerini, sopa ve kürekle döverek öldüren baba ve oğulları tutuklandı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, tek katlı evlerinin bulunduğu bahçenin kullanımı nedeniyle çıkan kavgada Çiğdem D.'yi (33) sopa ve kürekle döverek öldüren Bahri D. (50) ile oğulları Ali D. (25) ve Aykut D. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhaniye ilçesine bağlı Hacıbozlar Mahallesi'nde babaları ölen kardeşler Bahri D. ve Ramazan D. arasından mal paylaşımı nedeniyle sorunlar yaşanmaya başladı.

Son olarak Ramazan D.'ye kalan evin bahçe kısmında yol geçtiği öğrenildi. Kadastrocularda köye gelerek yolun geçtiği kısmı belirledi ve çit çekildi.

Akşam saatlerinde ise Bahri D. ve Ramazan D. arasında çıkan tartışma büyüdü ve Bahri D.'nin oğulları Ali D. ve Aykut D.'de kavgaya karıştı. Çiğdem D. de, ayırmak için eşi Ramazan D.'nin yanına gittiğinde, Bahri D. ile oğulları Ali D. ve Aykut D. bu sefer Çiğdem D.'ye vurmaya başladı. Kavganın ardından baba ve oğulları evlerine giderken, bölgeden geçen köylüler, Çiğdem D.'yi yerde hareketsiz yatarken gördü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Çiğdem D.'nin öldüğünü belirledi, jandarma Bahri D. ile oğulları Ali D. ve Aykut D.'yi gözaltına aldı.

Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Çiğdem D.'nin cenazesi Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde defnedilirken, Bahri D., Ali D. ve Aykut D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fatih Emrah ERDOĞAN-Sefer TALAY/BURHANİYE, (Balıkesir), (DHA)