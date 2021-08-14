BALIKESİR - Gönen'de belediyeye ait termal otelin özelleştirilmesine karşı çıkan çalışanlar eylem yapıyor - Son Dakika

Balıkesir'in Gönen ilçesinde belediyeye ait 4 yıldızlı termal otelin kapatılıp özelleştirilmesini istemeyen çalışanların otel önündeki bekleyişleri sürdürüyor.

Gönen Belediyesinin otelin borçları olduğunu öne sürerek önce ücretsiz daha sonra ücretli izne çıkarttığı otel çalışanları, iş yerlerinin kapatılmasına karşı çıkarak görevlerinin başına dönmek istiyor.

Otel önünde bekleyişlerini sürdüren çalışanlara destek veren Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Genel Sekreteri ve Bursa Şube Başkanı Yücel Köksal, yaptığı açıklamada, şu anda otelin faaliyetlerinin durdurulduğunu söyledi.

1 Temmuz itibarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarının ortadan kalkmasıyla otelin 200 çalışanının ücretsiz izne zorlandığını savunan Köksal şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın 60 ila 120 gün arasında birikmiş yasal izinlerinin olduğunu, ücretsiz iznin bu şartlarda kabul edilmeyeceğini, arkadaşlarımızın iş yerine gelip çalışacağını sendika olarak ifade ettik. Sonuna kadar arkadaşlarımızın yanlarında olduğumuzu duyurduk. 1 Temmuz'da çalışanlar otele gelip çalışmaya devam etti. Bize otelde iş olmadığını ifade etmişlerdi fakat temmuz ayında doluluk oranının çok yüksek olduğunu gördük. Belediye Başkanı, bu tutumunu sürdürdü ve 1 Ağustos'ta otelin faaliyetlerini durduracağını, oteli kapatacağını ifade etti. Biz sürecin takipçisi olduk. 1 Ağustos'ta 780 alınmış rezervasyon olduğunu öğrendik. 10 gündür buradayız ve buraya gelip rezervasyon yaptırmak isteyen birçok kişi olduğunu görüyoruz."

"Kiralanmasına, satılmasına, özelleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Köksal söz konusu süreçte belediye ile görüşmelerinin devam ettiğine değinerek şunları kaydetti:

"Direnişimizin 4. günü Belediye Başkanı ücretsiz izni ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Arkadaşlarımızın bizim taleplerimiz doğrultusunda ücretli izinlerini verdiklerini deklare ettiler. Biz de bu duruma teşekkür ettik ama şu an geldiğimiz durumda temmuz ayının ücretlerinin ödenmedi, ne kadarının ödeneceğini bilmiyoruz. Otelin kiralanması özelleştirme için atılmış ilk adımdır. Buradan CHP'ye sesleniyorum. CHP sosyal bir parti ise CHP belediyesinin söylemleriyle yaptıkları çelişmeyecek. CHP özelleştirmeye karşıdır, bu Belediye Başkanı da özelleştirmeye karşı olduğunu ifade edecek. Burası Gönen için çok büyük bir değerdir. Biz asla kiralanmasına, satılmasına, özelleştirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bununla beraber temmuz ayının ücretleri bugün 14 Ağustos olmasına rağmen hala ödenmedi. Ağustos ayındaki ücretli iznimizin bitmesi sonrası bunun da ne zaman ödeneceğini bize bildirmelerini istiyoruz."

Köksal, anayasal haklarını kullandıklarını ifade ederek geri adım atmayacaklarını sözlerine ekledi.