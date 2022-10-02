Gönen Ticaret Odası seçimlerini İsmail Mutlu kazandı - Son Dakika
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Gönen Ticaret Odası seçimlerini İsmail Mutlu kazandı

02.10.2022 09:20
Gönen Ticaret Odası seçimlerini İsmail Mutlu kazandı

Balıkesir Gönen ilçesinde, Gönen Ticaret Odası seçimlerini İsmail Mutlu kazandı.

Balıkesir Gönen ilçesinde, Gönen Ticaret Odası seçimlerini İsmail Mutlu kazandı.

Oda seçimi, 656 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Ahmet Selvi ile İsmail Mutlu'nun aday olduğu seçimde, Ahmet Selvi 283 oy alırken İsmail Mutlu ise 373 oy aldı.

Mutlu, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, kendisine ve ekibine güvenen tüm üyelere teşekkür ederek, "Hep birlikte el ele vererek marka şehir Gönen'i daha yaşanabilir bir kent yapmak, üyelerimize de en iyi hizmeti vermek için çok çalışacağız." dedi.

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Kaynak: AA

Balıkesir Gönen, İsmail Mutlu, Ahmet Selvi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gönen Ticaret Odası seçimlerini İsmail Mutlu kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gönen Ticaret Odası seçimlerini İsmail Mutlu kazandı - Son Dakika
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