BALIKESİR - Göreve giden polisleri taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı - Son Dakika
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BALIKESİR - Göreve giden polisleri taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı

08.10.2022 17:58

Balıkesir'in Havran ilçesinde, polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ümit Erdem'in kullandığı 17 UT 309 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Kocaçam idaresindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Büyükdere Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Araçlar, çarpışmanın etkisiyle refüje savruldu.

Kazada, sürücülerden Erdem ve aynı araçtaki polis memuru Hızır Bekir Baybora ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki polis memurlarının, il dışı görev nedeniyle Balıkesir'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Göreve giden polisleri taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR - Göreve giden polisleri taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı - Son Dakika
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