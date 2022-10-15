Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru için düzenlenen törende, eşi Meltem Duyar ve iki kızı ile mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir gündem: Ayvalık'ta hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

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