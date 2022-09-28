ERDEK'TE LODOS ETKİLİ OLDU; TEKNE BATTI - Son Dakika
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ERDEK'TE LODOS ETKİLİ OLDU; TEKNE BATTI

28.09.2022 16:14

MARMARA Bölgesi'nde etkili olan lodos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

MARMARA Bölgesi'nde etkili olan lodos, Balıkesir'in Erdek ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle limanda bağlı bulunan tekne battı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodosun saatteki hızı, 50 kilometreye ulaştı. Bağlı bulunan tekneler ise lodos ve dalga nedeniyle Küçük Liman'a çarparak hasar gördü. 'Sea Captian' isimli, 7 metre uzunluğundaki tekne ise battı. Ters dönen tekne, vinçle karaya çıkarıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERDEK'TE LODOS ETKİLİ OLDU; TEKNE BATTI - Son Dakika

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