İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan lodosun saatteki hızı, 50 kilometreye ulaştı. Bağlı bulunan tekneler ise lodos ve dalga nedeniyle Küçük Liman'a çarparak hasar gördü. 'Sea Captian' isimli, 7 metre uzunluğundaki tekne ise battı. Ters dönen tekne, vinçle karaya çıkarıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ERDEK'TE LODOS ETKİLİ OLDU; TEKNE BATTI - Son Dakika

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