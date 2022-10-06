Balıkesir haberi | BALIKESİR - Kepsut Belediyesinden çiftçilere arpa ve yulaf tohumu desteği

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde düzenlenen törenle çiftçilere 120 ton arpa ve 30 ton yulaf tohumu dağıtıldı.

Mayıs ayında çiftçilere mısır tohumu desteğinde bulunan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, arpa ve yulaf tohumu verilmesi için de çalışma başlattı.

İlk etapta alımı yapılan 120 ton arpa 30 ton yulafın dağıtımı için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 ton daha tohum desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Cankul, daima çiftçilerin yanında olduklarını ifade ederek, "İlçe çiftçilerimize destek olmak için hane başı 2 bin 600 lira gibi bir desteğimiz oluyor. Çiftçilerimize vermiş olduğumuz tohumları isteyenin evine kadar götürüyoruz. Çiftçilerimize gübre ve mazot desteği de vereceğiz. Çiftçilikle geçinen bir ilçeyiz, çiftçilerimize de belediyelerimizin imkanlarını seferber ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene, Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun ile ilçe protokolü de katıldı.