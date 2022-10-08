Balıkesir gündem haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir gündem haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

08.10.2022 11:06
Balıkesir gündem haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Edinilen Balıkesir haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden A.Ö'nün kullandığı 47 KG 041 dorse plakalı tıra, arkadan gelen S.K. idaresindeki 34 BHZ 431 plakalı otomobil çarptı.

Takla atan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yolda güvenlik önlemi alarak tek şeridi trafiğe kapattı.

Otomobilden çıkarılan sürücü ile yanındaki kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir gündem haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir gündem haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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