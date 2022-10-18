Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı bulunan çiftçilere kilogramı 30-40 lira olan süt otu tohumu dağıtılması kararı verildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Manyas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir gündem haberi | Manyas'ta çiftçilere süt otu tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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