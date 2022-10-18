Balıkesir gündem haberi | Manyas'ta çiftçilere süt otu tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Balıkesir gündem haberi | Manyas'ta çiftçilere süt otu tohumu dağıtıldı

18.10.2022 15:39
Balıkesir gündem haberi | Manyas'ta çiftçilere süt otu tohumu dağıtıldı

Balıkesir gündem haberi | Balıkesir'in Manyas ilçesinde 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli süt otu (ryegrass) tohumu verildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli süt otu (ryegrass) tohumu verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan çalışmada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydı bulunan çiftçilere kilogramı 30-40 lira olan süt otu tohumu dağıtılması kararı verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 480 çuval süt otu tohumu teslim edildi.

Çalışmada, 2 bin 400 dekarlık alanda ekim yapılarak kaba yem ihtiyacının maliyetinin düşürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Manyas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir gündem haberi | Manyas'ta çiftçilere süt otu tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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