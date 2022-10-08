Balıkesir gündem haberleri | BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir gündem haberleri | BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

08.10.2022 16:32

Balıkesir haberler: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelişinin 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelişinin 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

İskelede düzenlenen temsili karşılama töreninde, denizden römorkörle karaya çıkan iki kız öğrenci yanlarındaki Türk bayrağını, Kaymakam Engin Aksakal'a teslim etti.

Aksakal ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Alanı'na geçti. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Belediye Başkanı Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Takvimler 8 Ekim 1925'i gösteriyordu. Şehirde haber çoktan duyulmuştu. Bandırma'nın dört bir yanında tam bir bayram coşkusu ve heyecanı yaşanıyordu. Çocuklar, gençler sabırsız bir telaşla iskelede sağa sola koşturuyor, gözleriyle mavi denizde ufku tarıyorlardı. Kadını erkeği, yaşlısı genciyle tüm Bandırmalılar en değerli misafirlerini bekliyorlardı. Ertuğrul isimli yat iskeleye yanaştığı an, Bandırma'da adeta zaman durdu. Tam o anda, bu aydınlık şehri karanlığa boğan ve herkesi kahreden işgal günleri geldi akıllara. Sonra Bekir Sami Bey'in sözleri çınladı, her bir zihinde. Kahraman ordumuzun Bandırma'ya yaklaştığı müjdesi."

Törene, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile ilçe protokolü, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Atatürk'ün, yapay zeka teknolojisi kullanılarak canlandırılmış görüntüsü sosyal medyayı salladı Atatürk'ün, yapay zeka teknolojisi kullanılarak canlandırılmış görüntüsü sosyal medyayı salladı Balıkesir haberleri... Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı Balıkesir haberleri... Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 97. yıldönümü kutlandı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Engin Aksakal, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir gündem haberleri | BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:29 İtalya'daki dev maçta Milan, Juventus'u yıktı
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
21:19 Ahmet Davutoğlu'nun Erzurum Tanıtım Günleri'ne alınmamasına Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den tepki geldi
21:04 ABD polisi aracında yemek yiyen genci silahla yaraladı
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:38 Kırım'da yaşanan patlamanın ardından Rusya harekete geçti! Putin kararnameyi imzaladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 22:55:15. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir gündem haberleri | BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement