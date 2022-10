Balıkesir gündem haberleri | BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelişinin 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

İskelede düzenlenen temsili karşılama töreninde, denizden römorkörle karaya çıkan iki kız öğrenci yanlarındaki Türk bayrağını, Kaymakam Engin Aksakal'a teslim etti.

Aksakal ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Alanı'na geçti. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Belediye Başkanı Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Takvimler 8 Ekim 1925'i gösteriyordu. Şehirde haber çoktan duyulmuştu. Bandırma'nın dört bir yanında tam bir bayram coşkusu ve heyecanı yaşanıyordu. Çocuklar, gençler sabırsız bir telaşla iskelede sağa sola koşturuyor, gözleriyle mavi denizde ufku tarıyorlardı. Kadını erkeği, yaşlısı genciyle tüm Bandırmalılar en değerli misafirlerini bekliyorlardı. Ertuğrul isimli yat iskeleye yanaştığı an, Bandırma'da adeta zaman durdu. Tam o anda, bu aydınlık şehri karanlığa boğan ve herkesi kahreden işgal günleri geldi akıllara. Sonra Bekir Sami Bey'in sözleri çınladı, her bir zihinde. Kahraman ordumuzun Bandırma'ya yaklaştığı müjdesi."

Törene, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile ilçe protokolü, gaziler, şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.