BALIKESİR - Sürüklenen feribot kurtarıldı - Son Dakika
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BALIKESİR - Sürüklenen feribot kurtarıldı

20.10.2022 23:00

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyreden 47 metre boyundaki "Alınteri-18" isimli arabalı feribotta makine arızası meydana geldi.

Denizde sürüklenmeye başlayan feribottan yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Ekiplerce bota yedeklenen feribot, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Marmara, Güncel, Son Dakika

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