BALIKESİR - Sürüklenen feribot kurtarıldı

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyreden 47 metre boyundaki "Alınteri-18" isimli arabalı feribotta makine arızası meydana geldi.
Denizde sürüklenmeye başlayan feribottan yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
Ekiplerce bota yedeklenen feribot, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.
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