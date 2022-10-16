Balıkesir gündem haberleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gençlere sektörel tecrübe imkanı - Son Dakika
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Balıkesir gündem haberleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gençlere sektörel tecrübe imkanı

16.10.2022 18:14
Balıkesir gündem haberleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gençlere sektörel tecrübe imkanı

Balıkesir haberi... Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin düzenlediği gençlerin girişimcilik alanında eğitim aldıkları, fikirlerini projelendirip, deneyim kazandıkları bir girişimcilik eğitim programı olan Start-Up School başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin düzenlediği gençlerin girişimcilik alanında eğitim aldıkları, fikirlerini projelendirip, deneyim kazandıkları bir girişimcilik eğitim programı olan Start-Up School başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açılışı gerçekleştirilen programa birçok öğrenci ve eğitmen katıldı.

Gençlere, girişimcilik ruhu kazandırmak, eğitimlerle alan bilgi seviyelerini artırmak, fikirlerini üretime dönüştürecek cesaret, girişimcilik ekosistemine dahil olmasını sağlayacak donanımlar ve deneyim aktarımıyla sektörel tecrübe kazandırmayı amaçlayan program kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine, 5 hafta boyunca alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek.

Eğitimlerde öğrenciler uygulama atölyeleriyle fikirlerini yazılı hale dönüştürebilecek, saha deneyimi kazanacak ve ekip ruhuyla hareket edebilmeyi öğrenecek.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir gündem haberleri: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden gençlere sektörel tecrübe imkanı - Son Dakika

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