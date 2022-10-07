Balıkesir gündem haberleri: Balıkesir'de jandarma ekipleri çocuklara HAYDİ uygulamasını anlattı - Son Dakika
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Balıkesir gündem haberleri: Balıkesir'de jandarma ekipleri çocuklara HAYDİ uygulamasını anlattı

07.10.2022 17:50
Balıkesir gündem haberleri: Balıkesir'de jandarma ekipleri çocuklara HAYDİ uygulamasını anlattı

Gelen Balıkesir haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri, Hayvan Durum İzleme Uygulaması'nı (HAYDİ) çocuklara anlattı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri, Hayvan Durum İzleme Uygulaması'nı (HAYDİ) çocuklara anlattı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hayvanların korunması, hayvan sevgisi ve hayvan hakları bilincinin geliştirilmesi ile toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla İvrindi ilçesinde bulunan Hayvan Barınağında çocuklara ve vatandaşlara HAYDİ uygulaması hakkında bilgi verdi.

Daha sonra ekiplerle barınağı gezen çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla jandarma bünyesindeki iz takip köpeği ile vakit geçirilmeleri sağlandı ve Jandarma dergisi hediye edildi.

Jandarmanın çevre, doğa ve hayvanların korunması, hayvan hakları bilincinin geliştirilmesi ile toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin süreceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Balıkesir gündem haberleri: Balıkesir'de jandarma ekipleri çocuklara HAYDİ uygulamasını anlattı - Son Dakika

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