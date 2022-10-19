Balıkesir gündem haberleri: Balıkesir'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
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Balıkesir gündem haberleri: Balıkesir'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

19.10.2022 16:54
Balıkesir gündem haberleri: Balıkesir'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Balıkesir gündem haberi: Balıkesir'in Havran ilçesinde 11 gün önce polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan polis memurlarından biri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 11 gün önce polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan polis memurlarından biri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kazada yaralanan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğünde görevli Hızır Bekir Baybörü, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit polisin cenaze töreniyle ilgili detayların daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

Havran'da, 8 Ekim'de il dışı görev için yola çıkan Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ümit Erdem'in kullandığı 17 UT 309 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Kocaçam idaresindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Büyükdere Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpışmıştı.

Araçlar çarpışmanın etkisiyle refüje savrulmuş, sürücü Erdem ve aynı araçtaki polis memuru Hızır Bekir Baybörü ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Erdem ile Kocaçam, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

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