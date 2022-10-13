Balıkesir gündem haberleri | Marmara Denizi'nde camgöz cinsi köpek balığı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir gündem haberleri | Marmara Denizi'nde camgöz cinsi köpek balığı yakalandı

13.10.2022 15:30
Balıkesir gündem haberleri | Marmara Denizi'nde camgöz cinsi köpek balığı yakalandı

Balıkesir haberine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinden Marmara Denizi'ne açılan balıkçının ağlarına köpek balığı takıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden Marmara Denizi'ne açılan balıkçının ağlarına köpek balığı takıldı.

Altıntaş Mahallesi'nden denize açılan balıkçı Cevat Şen'e ait teknenin ağlarına yaklaşık 3 metre boyunda camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Tekneye alınarak kıyıya getirilen balığa, çevredekiler ilgi gösterdi. Bazı kişiler, balığı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Cevat Şen, gazetecilere, köpek balığının çok büyük olduğunu ve güçlükle denizden çıkarabildiklerini söyledi.

Şen, camgözü parçalayarak etlerini sahipsiz hayvanlara vereceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Marmara Denizi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir gündem haberleri | Marmara Denizi'nde camgöz cinsi köpek balığı yakalandı - Son Dakika

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