Cevat Şen, gazetecilere, köpek balığının çok büyük olduğunu ve güçlükle denizden çıkarabildiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir gündem haberleri | Marmara Denizi'nde camgöz cinsi köpek balığı yakalandı - Son Dakika

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