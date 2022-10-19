Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker rotalarında hareket etti.

Bölgede bir süredir devam eden ve hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir haberleri! Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü - Son Dakika

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