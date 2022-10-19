Balıkesir haberleri! Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü - Son Dakika
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Balıkesir haberleri! Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü

19.10.2022 11:54

Balıkesir yerel gündem haberine göre Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Bölgede bir süredir devam eden ve hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker rotalarında hareket etti.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, gerekli hazırlıklarını yapan balıkçıların denizde nasiplerini aramaya başlayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberleri! Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir haberleri! Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü - Son Dakika
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