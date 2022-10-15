Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak - Son Dakika
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Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak

15.10.2022 12:02

Marmara Bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda yarın sabahtan itibaren rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Marmara Bölgesi'nde yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Fırtına nedeniyle başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Ayrıca yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında beklenen sağanağın, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın akşama kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: DHA

Marmara Bölgesi, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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