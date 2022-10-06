Balıkesir haber... Balıkesir Büyükşehir Belediyesine "süreklilik" ödülü verildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin 21'incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda "süreklilik" ödülü kazandı.

Prof. Dr. Metin Sözen'in adına verilen yarışmada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi ve Altıeylül ilçelerindeki 7 çeşmenin restorasyonu, Ertuğrul Camisi restorasyonu, Fatma Sultan Türbesi restorasyonu, Karesi İzci Evi rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi, Zağnos Paşa Meydanı çevresi sokak ve cephe sağlıklaştırma restorasyonu, Karesi ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki tescilli yapının onarımı, Marmara ilçesinde mezarlık alanının çevre düzenlemesi ile mezar taşlarının rölöve ve restorasyon projesi, Bigadiç İiçesi Oğul Paşa Türbesi rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi, Karesi ilçesi Kurtuluş Çeşmesi'nin rölöve restitüsyon ve restorasyon projesi, Savaştepe ilçesi Çarşı Camisi'nin onarımı projeleriyle "süreklilik" ödülünün sahibi oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı açıklamada, Balıkesir'i daha yaşanabilir hale getirmek için gayret ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tarihi ve kültürel varlıkların şehrimize kazandırılmasını önemsiyoruz. Şehrin tarihi kimliğini ortaya çıkaracak bütünlük arz eden projelerle günümüze miras kalan yapıların geleceğe taşınması konusunda proje ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar, tarihi belleğin korunması ve geleceğe aktarılması açısından anlamlı. Bu yüzden şehrimizin tamamında restorasyon, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceğiz. Tarihi Kentler Birliği tarafından belediyemize verilen ödül için şehrim adına teşekkür ediyorum."