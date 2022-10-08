Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) ve asayiş ekiplerinin çalışması sonucu hırsızlığın, yolcu minibüsüyle Y.T, C.S, E.S. ve M.S. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir haber... Balıkesir'de çalınan büyükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

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