Balıkesir haber... Balıkesir'de çalınan büyükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir haber... Balıkesir'de çalınan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

08.10.2022 09:50
Balıkesir haber... Balıkesir'de çalınan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Balıkesir haber... Balıkesir'in Balya ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orhanlar Mahallesi'nde İ.K'ye ait ahırdan 4 büyükbaş hayvan çalındı.

Çalınan hayvanların bulunabilmesi ve hırsızların yakalanması amacıyla jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışması sonucu hırsızlığın, yolcu minibüsüyle Y.T, C.S, E.S. ve M.S. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına alarak hayvanları sahibine teslim etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Van haber: Edremit Ticaret Odası meslek komitesi seçimleri yapıldı Van haber: Edremit Ticaret Odası meslek komitesi seçimleri yapıldı Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'da 1082 litre kaçak içki ele geçirildi Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'da 1082 litre kaçak içki ele geçirildi
Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haber... Balıkesir'de çalınan büyükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:02 Bakan Nebati'den esnafa güzel haber: Limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalışıyoruz
09:32 Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
09:31 MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum
09:07 Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu
08:55 New York'ta on binlerce kaçak göçmenin kente girmesi sonucu olağanüstü hal ilan edildi
08:22 Oyuncu çift, Başak Gümülcinelioğlu ve Çınar Çıtanak bugün evleniyor! Düğün öncesi romantik pozlar...
07:53 Adaları silahlandıran Yunanistan ve ABD'den skandal paylaşım! "Birlikte güzel giden iki şey: Yunan doğası ve Amerikan gücü"
07:44 Güzel şarkıcı Simge Sağın, Göcek'te yağmurlu havaya aldırış etmeden denize girdi
07:28 CHP'li Özgür Özel'den TBMM Başkanlığı'na sitem: Grubumuzun verdiği kanun teklifi 72 saattir işleme koyulmuyor
05:44 Dünya Sağlık Örgütü: Afrika, dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 10:14:20. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir haber... Balıkesir'de çalınan büyükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement