Çanakkale gündem haberi: ÇANAKKALE - Marmara'da hamsi Karadeniz'de palamut balıkçıları umutlandırdı - Son Dakika
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Çanakkale gündem haberi: ÇANAKKALE - Marmara'da hamsi Karadeniz'de palamut balıkçıları umutlandırdı

28.08.2022 11:20

Çanakkale gelişmesine göre Denizlerde av sezonunun başlamasına sayılı günler kala onarımını tamamladıkları teknelerini yeniden suyla buluşturan balıkçılar, hamsi ve palamutta bolluk bekliyor.

Denizlerde av sezonunun başlamasına sayılı günler kala onarımını tamamladıkları teknelerini yeniden suyla buluşturan balıkçılar, hamsi ve palamutta bolluk bekliyor.

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekleyen Çanakkale, Balıkesir ve Yalovalı balıkçılar, teknelerinin eksikliklerini giderip ağlarını tamir ediyor.

Onarım sonrası teknelerini yeniden suya taşıyan balıkçılar, bu sezon Marmara Denizi'nde hamsiden, Karadeniz'de palamuttan bol av beklentisiyle son hazırlıklarını gözden geçiriyor.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine, 2022-2023 avcılık sezonuna sayılı günler kala balıkçının her zamanki gibi denizden beklentisinin çok olduğunuz söyledi.

Işık, bol av bekledikleri balık çeşitleriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel duruma bakacak olursak, Karadeniz'deki palamudun yüzde 10'u Marmara'dan Ege Denizi'ne akıp gitti. Yaz döneminde avcılık yapanlarda sardalya beklentileri az oldu. Hava şartları da izin vermedi sardalya avlanmasına. Marmara Denizi'nde hamsi çok bol. Göz ve radarlarla yapılan gözlemlerde bazı bölgelerde daha yoğun gözüküyor. Sezon açılmadan onunla ilgili ne kadar olur, ne kadar yakalanır bilemiyoruz tabii ama gözlemlediğimiz kadarıyla şu anda Marmara Denizi'nde bol miktarda hamsi görülüyor. Karadeniz'de görünen palamut geçişlerinde, Marmara'da balıkçılarımız yakalayıp, değerlendirip parasını kazanabilir."

Motorin fiyatlarındaki artış nedeniyle balıkçıların sıkıntı yaşadığını belirten Işık, hem bu konuda hem de en fazla 24 metre derinliğe kadar avlanılabilmesi uygulamasının esnetilmesi için destek beklediklerini ifade etti.

Geçiş dönemlerinde palamut, lüfer gibi balıkları yakalayıp tüketicilere sunmak istediklerini anlatan Işık, "Sezondan umutluyuz. Balıkçılarımız umutlu. Kazasız belasız bol bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

"İstanbul Boğazı bölgesinde son yılların en büyük lüfer popülasyonunu bekliyoruz"

DEM-BİR Çanakkale- Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber de bugünlerde denize çıkış için vizelerini, teknelerinin sörvey kontrollerini yaptırdıklarını bildirdi.

Biga ilçesi Kemer köyünde düzenlenecek törenle "Vira Bismillah" diyerek denize açılacaklarını aktaran Karabiber, şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl önce müsilaj nedeniyle kötü bir sezon geçirdik. 2021-2022 sezonu ise daha kötü geçti. Sebebi, müsilaj nedeniyle balığın normal döngüsünü tamamlayamamış olmasıydı. Ama bu yılki verilere göre, öngörülerimiz Karadeniz'de muazzam bir palamut olduğu yönünde. Belki de denizlerimizde son 50 yılın en iyi palamut popülasyonunu göreceğiz. Erken olmasına rağmen şu anda palamut özellikle Çanakkale Boğazı'ndan bile geçmeye başladı. Karadeniz'de o kadar çok palamut var ki Çanakkale'de bile görülüyor. Çok erken olmasına rağmen lüfer görülmeye başladı. Yalova, İzmit Körfezi ve İstanbul tarafından lüfer görülüyor. İstanbul Boğazı bölgesinde son yılların en büyük lüfer popülasyonunu bekliyoruz. Marmara Denizi'nde çok iyi bir hamsi popülasyonu var. Ege'de sardalya var, kolyoz var. Bir hafta sonra durum daha net belli olacak ama şu anda denizin durumu çok iyi görünüyor."

Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, balıkçılar olarak Karadeniz endeksli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Karataş, Yalovalı balıkçıların çoğunun palamut için Karadeniz'e gideceğini dile getirerek, "Denizlerde gelişmeler var. Hiç görmediğimiz balıkları Yalova'da görüyoruz. Mesela yıllardır mercan yavrularını görmüyorduk. Bu yaz epey bir mercan yavrusu oldu. Balık çeşitlerinde gelişme var. İnşallah bu daha da ileriye gidecek." değerlendirmesini yaptı.

Kooperatif üyesi balıkçı Bülent Arı ise özellikle çinekop, lüfer, palamut gibi çeşitlerde bol av beklediklerini, maliyetlerinin uygun olması durumunda tüketicilere ucuz fiyatlardan balık yedirmek istediklerini ifade etti.

YORUMLAR
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Sezonun başlamasına sayılı günler kala palamudun görüntüsü bol olacağı yönünde Sezonun başlamasına sayılı günler kala palamudun görüntüsü bol olacağı yönünde Karadeniz'de 20 yeni mantar türü keşfedildi Karadeniz'de 20 yeni mantar türü keşfedildi
Kaynak: AA

Marmara Denizi, Karadeniz, Çanakkale, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale gündem haberi: ÇANAKKALE - Marmara'da hamsi Karadeniz'de palamut balıkçıları umutlandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale gündem haberi: ÇANAKKALE - Marmara'da hamsi Karadeniz'de palamut balıkçıları umutlandırdı - Son Dakika
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