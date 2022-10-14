Balıkesir haber... Bandırma'da palamut bolluğu olta balıkçılarını sevindirdi - Son Dakika
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Balıkesir haber... Bandırma'da palamut bolluğu olta balıkçılarını sevindirdi

14.10.2022 08:56
Balıkesir haber... Bandırma'da palamut bolluğu olta balıkçılarını sevindirdi

Balıkesir habere göre Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde palamut bolluğu yaşanıyor.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde palamut bolluğu yaşanıyor.

Bandırma liman bölgesinde yaklaşık bir kilometrelik mendirek, körfezde uzun yıllar sonra yaşanan palamut bolluğunu duyan amatör olta balıkçılarıyla doldu. Oltalarını denize atan balıkçılar, bol bol palamut avladı.

Amatör balıkçılardan Recep Böcek, AA muhabirine, 4-5 saat oltayla avlandığını belirterek, herkesin nasibini aldığını söyledi.

Amatör balıkçılardan Metin Deniz de kaşık ve buna benzer av malzemeleri kullanarak iki palamut yakaladığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Marmara Denizi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haber... Bandırma'da palamut bolluğu olta balıkçılarını sevindirdi - Son Dakika

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