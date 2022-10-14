Amatör balıkçılardan Metin Deniz de kaşık ve buna benzer av malzemeleri kullanarak iki palamut yakaladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir haber... Bandırma'da palamut bolluğu olta balıkçılarını sevindirdi - Son Dakika

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