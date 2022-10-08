Balıkesir haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken, bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya. Burası kasaba devleti değil. Türkiye, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, sağlık alanında İvrindi, Marmara ve Gömeç ilçe hastaneleri, ilçelerdeki aile sağlığı merkezleri, Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezi ile çeşitli hastanelere yapılan ek binaların resmi açılışlarını da yaptıklarını söyledi.

Karesi Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin, çeşitli kurumların hizmet binalarının, enerji yatırımlarının, İller Bankasınca finanse edilen altyapı ve Eti Maden yatırımlarının açılışlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Durmak yok, yola devam. Çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız ve evelallah ihracatımızı da bununla patlatacağız. Biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken, bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya. Burası kasaba devleti değil. Türkiye, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler." diye konuştu.

Erdoğan, ulaştırmada, Gönen Manyas yolunun, Merkez Havalimanı terminal binasının, sulamada Ardıçtepe Barajı ve sulamaları ile çeşitli dere ıslahlarının açılışlarını yaptıklarını dile getirdi.

Belediyelerin tamamladığı çok önemli yatırımlar olduğunu belirten Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin yol yapımı ve düzenlemesi, kamp alanı yapımı, restorasyonlar, spor tesisleri, sahil düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, altyapı projeleri gibi çok sayıda eser ve hizmeti gerçekleştirdiğini anlattı.

Erdoğan, Altıeylül, Karesi, Bigadiç, Havran, Kepsut, Dursunbey, Burhaniye, Edremit ilçe belediyelerinin de çok sayıda eser ve hizmeti şehre kazandırdığını belirterek, "Balıkesir ve ilçelerindeki organize sanayi bölgelerimizde yatırım bedeli 7,6 altı milyarı geçen, güncel değerlemeyle de 28 milyara yaklaşan 42 tesis özel sektör kuruluşlarımız tarafından yapılarak üretime geçirildi." şeklinde konuştu.

Tüm bu kamu ve özel sektör yatırımlarının şehre hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Erdoğan, bu yatırımları şehre kazandıran, bakanlıkları, kurumları, belediyeleri özel sektör firmalarını tebrik etti.

"Balıkesir'de toplam 3 bin 900 konut inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'in nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehre kazandırdıkları eserleri hatırlatmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Son 20 yılda Balıkesir'e toplam 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 448 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda 8 bin 279 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 37 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta Balıkesir'e toplamda 2 bin 334 yataklı 32 hastaneyle birlikte 78 sağlık tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda, Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar lira kaynak tahsis ettik. Değerli kardeşlerim, biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. Her zaman yanında olduk. Bundan sonra da yanında olacağız. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Balıkesir'de toplam 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Balıkesir'de toplam 3 bin 900 konut inşa edeceğiz. 'İlk evim, ilk iş yerim' adını verdiğimiz projemize şu ana kadar Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından ne kadar müracaat var biliyor musunuz? 42 bin başvuru yapıldı."

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Balıkesir'de 2 milyon metrekare alanda çalışmaların sürdüğünü anlatan Erdoğan, şehre kazandıracakları millet bahçelerinden Kızpınarı ve İvrindi'yi tamamladıklarını, Savaştepe, Sındırgı, Kepsut ve Havran'daki projelerin yapımına da devam ettiklerini söyledi.

Erdoğan, ulaştırmada 2002 yılına kadar Balıkesir'e yapılanın 76 kilometre bölünmüş yol olduğunu belirterek, "Peki biz ne yaptık? Bu 76 kilometreyi biz 690 kilometreye çıkardık. Farkımız bu. İstanbul- İzmir otoyolunun 106 kilometrelik kesimi de nereden geçiyor? Balıkesir'den geçiyor. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma, Balıkesir- Manisa arasındaki demir yollarını modernize ederek elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Gökköy Lojistik Merkezini kazandırdık. Balıkesir'i hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Osmaneli, Bursa, Bandırma, Balıkesir hattının şu anda inşaatı sürüyor." şeklinde konuştu.

Balıkesir'de 2 tane havaalanı bulunduğunu belirten Erdoğan, Koca Seyit Havalimanı'na yıllık 3 milyon kapasiteli, Balıkesir Havalimanı'na ise yıllık bir milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptıklarını aktardı.

"Balıkesirli çiftçilere toplamda 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik"

Tarım ve ormanda Balıkesir'e 8 baraj ile 7 gölet yaptıklarını, 9 baraj ve iki göleti de inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, son 20 yılda inşa ettikleri projelerle 702 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, 178 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir ve ilçelerinde inşa ettikleri 58 dere ıslahı ile 43 yerleşim yeri ve 429 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını vurgulayarak, "Balıkesirli çiftçilerimize toplamda ne kadar destek verdik biliyor musunuz? 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki; 'Çiftçiler aç. Çiftçilere bir şey verilmedi'. İşte buyur. Ben resmi rakam veriyorum. Masada, aldatmaca değil bu. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark ve 10 araştırma geliştirme merkezi kurduk." ifadelerini kullandı.

Enerjide ise 244 bin doğal gaz abonesi bulunan Balıkesir ve 44 ilçesine doğal gaz arzı sağladıklarını kaydeden Erdoğan, ileriki süreçte Ayvalık, Balya, Gömeç, Manyas ve Sındırgı'ya doğalgaz arzı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

(Sürecek)