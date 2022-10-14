Balıkesir gündem haberi | Balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir gündem haberi | Balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor

14.10.2022 12:48

Balıkesir gündem haberine göre Marmara Denizi'nde bir haftadır etkisini sürdüren poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde bir haftadır etkisini sürdüren poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların zorunlu paydosunun devam ettiğini söyledi.

Havaların düzelmesiyle balıkçıların tekrar palamut avcılığına başlayacağını belirten Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkisiyle balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini şu anda ağ bakım tamiriyle geçiriyor. Havaların tekrar düzelmesiyle beraber faaliyetlerine devam edecekler. Bu sene eylülden bugüne kadar palamut avcılığı çok iyi geçiyor. Tüm balıkçı arkadaşlarımız memnunlar. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek." diye konuştu.

Ağ tamiri yaptıklarını aktaran balıkçı Önder Dedeler ise havanın düzelmesini beklediklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Dolandırıcılar iş başında Dolandırıcılar iş başında Son dakika haberi | Yolcu otobüsünde bir vatandaşın 3 bin 500 lirasını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı Son dakika haberi | Yolcu otobüsünde bir vatandaşın 3 bin 500 lirasını çalan hırsızlık şüphelisi tutuklandı Balıkçıların poyraz esareti: 1 haftadır açılamıyorlar Balıkçıların poyraz esareti: 1 haftadır açılamıyorlar
Kaynak: AA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir gündem haberi | Balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:26 "Annem istiyor diye evlendim" diyen Yonca Evcimik'ten çocuk itirafı: Hayattaki görevim anne olmak değil
14:25 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'nden tepki çeken sözler: Türk halkının evinde en az iki yıllık şeker ve yağ var
14:22 Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı
14:20 Eski sevgilisinin öldürdüğü kadını daha önce de vurduğu ortaya çıktı
13:42 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı! Prof. Dr. Mete Gündoğan adaylığını açıkladı
13:21 Kira zammına sinirini oteli yakarak çıkardı
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:56 Emniyet müdürüymüş gibi mekan sahibini dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
12:45 Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubu ikinci sırada tamamlarsa dünya devleriyle eşleşebilir
12:33 Arkadaşını öldürüp kuyuya atan sanıktan maktulün kızına akılalmaz sözler: Baban başka kadınlarla görüşüyor, AİDS olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 14:57:39. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir gündem haberi | Balıkçılar Marmara'daki poyrazın dinmesini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement