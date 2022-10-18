Balıkesir haberi... Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir haberi... Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

18.10.2022 22:39
Balıkesir haberi... Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir haberler... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollar ile geçmek isteyen 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollar ile geçmek isteyen 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenler kara çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

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EuroCup: Veolia Towers Hamburg: 83 Türk Telekom: 88 EuroCup: Veolia Towers Hamburg: 83 Türk Telekom: 88 Balıkesir haberi! Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı Balıkesir haberi! Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir haberi... Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir haberi... Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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