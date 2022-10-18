Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek isteyen düzensiz göçmenler kara çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir haberi... Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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