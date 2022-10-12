Balıkesir haberi... Balıkesir'de aranan 22 şahıstan 12'si tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir haberi... Balıkesir'de aranan 22 şahıstan 12'si tutuklandı

12.10.2022 23:49
Balıkesir haberi... Balıkesir'de aranan 22 şahıstan 12'si tutuklandı

Balıkesir haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 12 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 12 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 18 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir haberi... Balıkesir'de aranan 22 şahıstan 12'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir haberi... Balıkesir'de aranan 22 şahıstan 12'si tutuklandı - Son Dakika
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