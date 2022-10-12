Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül , Karesi , Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit , Gömeç ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 18 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir haberi... Balıkesir'de aranan 22 şahıstan 12'si tutuklandı - Son Dakika

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