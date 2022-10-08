Balıkesir haberi! Balıkesir'de göreve giden polisleri taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir haberi! Balıkesir'de göreve giden polisleri taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı

08.10.2022 15:36
Balıkesir haberi! Balıkesir'de göreve giden polisleri taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı

Balıkesir haberler: Balıkesir'in Havran ilçesinde, polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, polis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ümit Erdem'in kullandığı 17 UT 309 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Kocaçam idaresindeki 10 GA 361 plakalı kamyonet, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Büyükdere Mahallesi Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Araçlar, çarpışmanın etkisiyle refüje savruldu.

Kazada, sürücülerden Erdem ve aynı araçtaki polis memuru Hızır Bekir Baybora ile kamyonet sürücüsü Kocaçam yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtaki polis memurlarının, il dışı görev nedeniyle Balıkesir'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Birisi ağır iki polisin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haber | Birisi ağır iki polisin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza Uşak 3. sayfa haberleri: Uşak'ta bin 322 araç sürücüsüne para cezası kesildi Uşak 3. sayfa haberleri: Uşak'ta bin 322 araç sürücüsüne para cezası kesildi
Kaynak: AA

Balıkesir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberi! Balıkesir'de göreve giden polisleri taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 18:48:55. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir haberi! Balıkesir'de göreve giden polisleri taşıyan araç ile kamyonet çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement