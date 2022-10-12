Balıkesir haberi... Balıkesir'de jandarma 53 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı - Son Dakika
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Balıkesir haberi... Balıkesir'de jandarma 53 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı

12.10.2022 10:02
Balıkesir haberi... Balıkesir'de jandarma 53 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı

Balıkesir habere göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları kaçakçılık ve organize suçlara karşı operasyonlarda 53 şüpheli şahıs yakalanırken, aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, kaçak içki ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 175 bin lira ve ateşli silahlar ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları kaçakçılık ve organize suçlara karşı operasyonlarda 53 şüpheli şahıs yakalanırken, aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, kaçak içki ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 175 bin lira ve ateşli silahlar ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 223 adet sentetik uyuşturucu hap, (89) gram metamfetamin, 386 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 205) litre kaçak içki, 24 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet tabanca, 5 adet av tüfeği ve 366 adet fişek 1 adet sahte 50 TL. ve 175 bin 930 TL. suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken. Olaylara karışan 53 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir haberi... Balıkesir'de jandarma 53 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir haberi... Balıkesir'de jandarma 53 uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı - Son Dakika
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