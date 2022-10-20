Balıkesir haberleri... Balıkesir'de patlayan trafo korkuya neden oldu

Balıkesir'de patlayan trafo korkuya neden oldu
BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde ardı ardına patlayan trafo elektrikleri keserken vatandaşları sokağa döktü.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, Bahçelievler mahallesinde patlayan trafo vatandaşları paniğe soktu, trafonun patlamasıyla çevredeki vatandaşlar 112 aradı. olay yerine kısa sürede gelen polis, itfaiye ekipleri trafo çevresinde önlem aldılar. kısa süre sonra (Uedaşın) gelmesiye trafo açıldı. Çevredeki meraklı vatandaşlar ise trafoya ekiplerle yaklaşırken canlarını hiçe saydılar. Trafo ile enerji hattı arasında bulunan kabloların da yanması üzerine mahalleli korku dolu anlar yaşadı.
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