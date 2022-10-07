Balıkesir haberi | Balıkesir'de polisten uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir haberi | Balıkesir'de polisten uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu

07.10.2022 16:45
Balıkesir haberi | Balıkesir'de polisten uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu

Balıkesir habere göre Balıkesir'de Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda toplam 3 şahıs gözaltına alınırken, operasyonlarda 556 adet uyuşturucu hap ve kaçak sigara ve puro ele geçirildi.

Balıkesir'de Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda toplam 3 şahıs gözaltına alınırken, operasyonlarda 556 adet uyuşturucu hap ve kaçak sigara ve puro ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs/gruplara yönelik çalışmalar neticesi; 1 araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada; 556 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yine Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 300 adet boş Makaron, 2 bin 800 adet dolu Makaron, 35 adet Puro, 25 kg kıyılmış Tütün ele geçirilirken, konu ile ilgili 1 şüpheli şahsa "5607 SKM " suçundan adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Mevlit Kandili idrak edildi Mevlit Kandili idrak edildi Son dakika haberleri | Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu: 12 kişi adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri | Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu: 12 kişi adliyeye sevk edildi Van ekonomi: Edremit Ticaret Odası'nda yeni Başkan Ahmet Çetin Van ekonomi: Edremit Ticaret Odası'nda yeni Başkan Ahmet Çetin
Kaynak: İHA

Balıkesir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir haberi | Balıkesir'de polisten uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 23:04:55. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir haberi | Balıkesir'de polisten uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement