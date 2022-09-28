Balıkesir haberi | Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün şiddetli yağmur uyarısı yaptığı Balıkesir 'de sağanak, sabahın erken saatlerinde Burhaniye'de etkili oldu. Cadde ve sokaklar, kısa sürede göle dönerken, trafikteki sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ise tıkanan mazgallara müdahale etti. Ekipler, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

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