Balıkesir haberi | Balıkesir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Balıkesir haberi | Balıkesir'de sağanak etkili oldu

28.09.2022 11:11
Balıkesir haberi | Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Balıkesir yerel gündem haberine göre BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, aniden bastıran kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, aniden bastıran kuvvetli yağış etkili olurken, yollar kısa sürede göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur uyarısı yaptığı Balıkesir'de sağanak, sabahın erken saatlerinde Burhaniye'de etkili oldu. Cadde ve sokaklar, kısa sürede göle dönerken, trafikteki sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri ise tıkanan mazgallara müdahale etti. Ekipler, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.


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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberi | Balıkesir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

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