Balıkesir haberi: Balıkesir İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Sene Başı Toplantısı yapıldı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Sene Başı Toplantısı Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı 2022-2023 eğitim öğretim yılının başında yapılan değerlendirmelere ilişkin bir sunum yaptı. Sunumda 2022-2023 öğretim yılı eğitim istatistikleri hakkında bilgi veren Tatlı kurum türlerine göre okullaşma oranlarını aktardı.

Müdür Tatlı, bütün kademelerdeki okullaşma oranıyla ülke genelinin üzerinde olan Balıkesir'in 5 yaş okullaşma oranında ise 98,37'ye yükseldiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı sunumun devamında ikili eğitim yapan okul sayıları, resmi özel ilk ve ortaokul öğrenci sayıları, taşımalı öğrenci bilgileri, açık öğretim öğrenci sayıları, pansiyonlar, destekleme ve yetiştirme kursları, halk eğitim merkezlerinin kursiyer sayıları, tam zamanlı kaynaştırma, özel eğitim sınıfı, destek eğitim odası ve öğrenci sayıları hakkında bilgiler verdi.

Gayretli ve canlı çalışma sürecine emek veren eğitim camiasına teşekkür eden Vali Şıldak toplantıda yaptığı değerlendirmede, "İlimize; öğrencisini destekleyen, eğitimin kalitesinin yükseltmesi için her türlü fedakarlığı yapan çok yüksek bir ilgiye sahip veli profiliyle tam bir eğitim şehri diyebiliriz. İki üniversitesiyle eğitim alanında altyapısı güçlü, genç ve tecrübeli eğitim kadrolarını bünyesinde barındıran güçlü bir şehir. Eğitimde ne yapsak yerini buluyor. Çalışmaların karşılık bulduğunu ben görebiliyorum. Amacımız daha huzurlu, daha sağlıklı, daha donanımlı bireyler yetiştirmek için onlara daha iyi bir gelecek hazırlamak." şeklinde konuştu.

Okul öncesi eğitimin çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Şıldak açıklamasını şöyle noktaladı:

"Temel okul öncesi eğitimi dört yaşını da içermekte birlikte asıl yoğunluk beş yaş grubunu oluşturuyor. İlimizdeki oranlar düşüktü. Geçen yıl her ay yaptığımız değerlendirme toplantılarında bu durumu gördük. Okul öncesi eğitimde çok kötü durumda olduğunu söylüyorduk. Hemen buna müdahale ettik ve geçtiğimiz yaz ilk çalışmamızı yaptık. Eksiği olan çocuklarımızı yani okula gidememiş olanları, geçen eğitim döneminde, yaz döneminde kursa aldık, kısa süre de olsa ana sınıfı eğitimi almış oldular."