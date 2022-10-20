Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir Valisi Şıldak: "Balıkesir Kahvaltısı'nı hak ettiği marka değerine ulaştıracağız" - Son Dakika
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Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir Valisi Şıldak: "Balıkesir Kahvaltısı'nı hak ettiği marka değerine ulaştıracağız"

20.10.2022 15:24

Balıkesir gündem haberi: Balıkesir'in 30'un üzerinde yöresel ürünlerinin yer aldığı "Balıkesir Kahvaltısı"nın basın buluşma toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in 30'un üzerinde yöresel ürünlerinin yer aldığı "Balıkesir Kahvaltısı"nın basın buluşma toplantısı gerçekleştirildi.

Balıkesir Kahvaltısı konseptinin yol haritasının konuşulduğu basın buluşması, Balıkesir Öğretmenevi'nde yapıldı.

Vali Hasan Şıldak, etkinlikte, Balıkesir Kahvaltısı'nın gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Şıldak, kahvaltı festivalinin standardını daha da yükselteceklerini belirterek, "Balıkesir kadar güçlü bir coğrafya, Türkiye'de çok azdır. Balıkesir lezzet, tarih ve kültür dolu bir şehir. Tüm kurumlarımızın ve işletmelerimizin güçlü birlikteliği ile el ele vererek Balıkesirimizin en güçlü gastronomik değeri olan kahvaltımızı hak ettiği marka değerine ulaştıracağız." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da şehrin değerlerini ön plana çıkartmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Balıkesir'in gün geçtikçe daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Yılmaz, "Artık Balıkesir yaşanacak, alışveriş yapılacak, tüm gün kahvaltı yapılacak bir şehir olarak biliniyor. Balıkesir Kahvaltısı ile Balıkesir'in marka değerine önemli bir katkı yaptık ve buradan hareketle ilin ekonomisini, sanayisini, turizmini tanıtma fırsatımız oldu." diye konuştu.

Programa, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Fehmi Erdem ve ilgili bürokratlar ile gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA
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Hasan Şıldak, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir Valisi Şıldak: 'Balıkesir Kahvaltısı'nı hak ettiği marka değerine ulaştıracağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir Valisi Şıldak: "Balıkesir Kahvaltısı'nı hak ettiği marka değerine ulaştıracağız" - Son Dakika
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