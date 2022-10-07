Balıkesir haberi | Balya'da büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir haberi | Balya'da büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı

07.10.2022 18:25
Balıkesir haberi | Balya'da büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı

Edinilen Balıkesir haberine göre Balıkesir'in Balya ilçesinde hayvan ağılından 4 adet büyükbaş hayvan çalan 4 şüpheli jandarma JASAT ve Asayiş ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Balıkesir'in Balya ilçesinde hayvan ağılından 4 adet büyükbaş hayvan çalan 4 şüpheli jandarma JASAT ve Asayiş ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Balya ilçesi, Orhanlar Mahallesinde, İ.K. isimli şahsa ait hayvan ağılından 4 adet 50 bin TL. değerinde büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Çalınan hayvanların bulunabilmesi, fail yada faillerinin yakalanması amacıyla Jandarmanın Dedektifleri olan JASAT ve Asayiş Timlerinden oluşturulan özel ekip tarafından yapılan araştırmalar neticesinde; bahse konu hırsızlığın yolcu minibüsü ile Y.T., C.S., E.S. ve M.S. isimli şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Adı geçen 4 şüpheli ile birlikte çalınan hayvanlar yapılan operasyon neticesinde ele geçirilerek, çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi. Olayın faili olduğu tespit edilen şüphelilerden Y.T. sevk edilmiş olduğu adli makamlarca tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı kararı ile serbest bırakıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir haberi | Balya'da büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı - Son Dakika

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