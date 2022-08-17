Balıkesir haberi... İSTANBUL-AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI - Son Dakika
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Balıkesir haberi... İSTANBUL-AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

17.08.2022 04:43
Balıkesir haberi... İSTANBUL-AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Balıkesir gündem haberi... KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sırasında Avcılar'da yaşamını yitiren 247 kişi, felaketin meydana geldiği dakikalarda anıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sırasında Avcılar'da yaşamını yitiren 247 kişi, felaketin meydana geldiği dakikalarda anıldı.

Gölcük Depremi'nde İstanbul'da en fazla can kaybının görüldüğü Avcılar'da, Kent Konseyi'nin çağrısı üzerine Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde saat 03.02'de meşaleli tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, 23 yıldan bu yana acıyı her yıl aynı dakikalarda bir kez daha yaşadıklarını söyledi. Halisçelik, olası yeni felaketlerin önüne geçebilmek için kentsel dönüşüme önem verilmesini istedi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçede başlattıkları çalışmalarla eski yapıların yenilenmesine çalıştıklarını, bunun hızlanması için ülke genelinde sıfır faizli kredi olanağı tanınması gerektiğini önerdiklerini anlattı.Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar Deprem Anıtı'na karanfil bıraktı.

YORUMLAR
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Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara için korkutan sözler. 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara için korkutan sözler. 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz İSTANBUL-AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI İSTANBUL-AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4) Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4)
Kaynak: DHA

İstanbul, Marmara, Avcılar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberi... İSTANBUL-AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir haberi... İSTANBUL-AVCILAR'DA MARMARA DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI - Son Dakika
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