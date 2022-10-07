Balıkesir haberleri: Meteoroloji'den Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de Şiddetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Balıkesir haberleri: Meteoroloji'den Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de Şiddetli Yağış Uyarısı

07.10.2022 15:44
Balıkesir haberleri: Meteoroloji'den Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de Şiddetli Yağış Uyarısı

Gelen Balıkesir haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de beklenen kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğu su ve Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın gece saat 04.00'te başlayıp pazar günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den bugün yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2022 Cumartesi günü Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

METEOROLOJİ; TOKAT, SİVAS VE ORDU İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca Tokat, Sivas ile Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde de bugün (07.10.2022) gece 23.00'da başlayıp yarın (08.10.2022) saat 19.00'a kadar sürmesi öngörülen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Sivas ve Tokat çevreleri ile zamanla Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberleri: Meteoroloji'den Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de Şiddetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir haberleri: Meteoroloji'den Marmara'nın Doğusu ve Batı Karadeniz'de Şiddetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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