Balıkesir haberi! Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Balıkesir haberi! Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

15.10.2022 12:16
Balıkesir haberi! Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir haber... Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara'nın doğu su ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında beklenen sağanağın, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın akşama kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Marmara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberi! Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir haberi! Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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