Balıkesir haberleri... Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden zeytin üreticilerine malzeme desteği - Son Dakika
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Balıkesir haberleri... Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden zeytin üreticilerine malzeme desteği

12.10.2022 15:04
Balıkesir haberleri... Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden zeytin üreticilerine malzeme desteği

Gelen Balıkesir haberlerine göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hasat öncesinde zeytin üreticilerine zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü dağıtacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hasat öncesinde zeytin üreticilerine zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü dağıtacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, İlçe ve Tarım Orman Müdürlükleri tarafından 29 Eylül-5 Ekim'de başvuru yapan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı zeytin üreticilerinin her birine destek sağlayacak.

Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran, Marmara, Erdek, Bandırma, Manyas, Gönen, Sındırgı, Savaştepe, Bigadiç ve İvrindi ilçeleri olmak üzere 14 ilçesinde zeytin üretimi yapılan Balıkesir'de, 13 binin üzerinde üreticiye zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü verilecek.

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Burhaniye'de bulunan Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) ile Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü dağıtımı için kura çekimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, nisan ayına kadar ÇKS kaydı bulunan tüm üreticilere etaplar halinde zeytin toplama kasası ve zeytin toplama örtüsü desteği vermeye devam edecek.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberleri... Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden zeytin üreticilerine malzeme desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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