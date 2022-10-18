Balıkesir haberleri | Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir haberleri | Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.10.2022 19:38
Balıkesir haberleri | Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir gündem haberi... Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 67 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 67 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Ayvalık açıklarında, üç can salında Yunanistan unsurlarınca geri itilen düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botlarına alınan 67 düzensiz göçmen Cunda Adası'na getirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

YORUMLAR
500
FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi FETÖ'cü Enes Kanter, Yunanistan bayrağına sarılıp fotoğraf çektirdi Balıkesir gündem haberi... Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir gündem haberi... Balıkesir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberleri | Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:03:18. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir haberleri | Balıkesir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement