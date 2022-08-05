Son dakika haberleri! BALIKESİR - Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! BALIKESİR - Orman yangını kontrol altına alındı

05.08.2022 03:36

Son dakika haberi... Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınında hasar oluştu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınında hasar oluştu.

Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında hasar oluşan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla da gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek vermişti.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BALIKESİR - Orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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