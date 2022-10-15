Balıkesir haberleri | Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir haberleri | Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

15.10.2022 12:34
Balıkesir haberleri | Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Balıkesir habere göre Marmara Bölgesi'nde yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde yarın sabahtan itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle başta ulaşımda aksama olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

YORUMLAR
500
Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI İstanbul'da tedavileri süren maden ocağı patlamasında yaralananların yakınları hastanede bekliyor İstanbul'da tedavileri süren maden ocağı patlamasında yaralananların yakınları hastanede bekliyor
Kaynak: AA

Marmara Bölgesi, İstanbul, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberleri | Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:47 Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
12:30 Danıştay uzman öğretmenlik sınavının iptal istemi ile açılan davayı reddetti
12:22 Türk-İş Başkanı'ndan bakanların yanında dikkat çeken sözler: Madencilerin sıkıntılarını iletmiştik
12:17 Kanser tedavisi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum! Bartın'daki maden faciasında ihmal var mı?
12:02 Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak
11:46 Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı
11:34 İngiltere'nin "Gitmeyin" uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı
11:36 Hadise harekete geçti! Hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor
10:45 Sosyal medya canlı yayınında uyuşturucu kullanan kadın savcılık tarafından serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 13:27:28. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir haberleri | Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement