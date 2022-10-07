Balıkesir haberleri... Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika
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Balıkesir haberleri... Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

07.10.2022 15:31

Balıkesir gündem haberi... Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeliTEKİRDAĞ Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

TEKİRDAĞ Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkisini gösteren poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da aniden etkisini gösteren poyraz nedeniyle hava sıcaklığı aniden düşerken, sert esen rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar yüzünden deniz ulaşımında aksaklıklar yaşandı. Limanlara yanaşmak için sıra bekleyen gemiler, açıkta demir atarak dalgaların etkisini azaltmasını bekledi. Balıkçı tekneleri ise balıkçı barınağına çekildi. Rüzgarın etkisiyle uçmakta zorluk çeken martılar ise denizin üzerine konarak poyrazın azalmasını bekledi.

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Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberleri... Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Son Dakika

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