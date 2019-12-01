Son Dakika Haberleri: Balıkesir hak-iş, asgari ücrette türk-iş'in rakamlarını bekliyor
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Balıkesir hak-iş, asgari ücrette türk-iş'in rakamlarını bekliyor

6 saat önce

Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş'in rakamlarını bekliyorHAK-İŞ Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kendi asgari ücret tekliflerinin hazır olduğunu, ancak Türk-İş'ten gelecek rakamları beklediklerini söyledi.

Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş'in rakamlarını bekliyor

HAK-İŞ Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kendi asgari ücret tekliflerinin hazır olduğunu, ancak Türk-İş'ten gelecek rakamları beklediklerini söyledi.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit mahallesine, Hak-İş ve Hizmet-İş tarafından yaptırılan Kocaseyit İlkokulu'nun açılış törenine Hak-İş Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, yarın toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili şu bilgileri verdi

'Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevzuatımıza göre işçi kesimini en büyük Konfederasyon temsil ediyor. Bu sene Türk-İş Genel Başkanının talebi üzerine, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş'i temsil eden heyet, geçtiğimiz gün Hak-İş'i ziyaret etti. Kendileriyle bir görüşmemiz oldu. Türk-İş'in rakamları, bizim rakamlarımız ve DİSK'in belirleyeceği rakamlar konusunda ortak bir rakam belirleyebilirsek, önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Henüz şu anda görüşmelerin ilk aşamasındayız. Türk-İş'in belirleyeceği, bizim de üzerinde mutabık kalacağımız bir rakamı tespit edersek, bunun arkasında durup ve destek vereceğiz. Hak-İş olarak Türk-İş'ten gelen böyle bir adımın karşısında bizim bir rakam belirlememiz gerçekten bu ortak çalışmaya zarar verir diye düşünüyoruz. Yoksa Hak-İş'in çalışmaları tamam. Raporlarımız tamam. Asgari ücretle ilgili ne beklediğimiz, ne istediğimiz bunun gerekçeleri ile beraber geniş bir raporumuz var. Ancak bu raporu, Turk-İş ile birlikte çalışma kararı çıkınca, kamuoyu ile paylaşmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde gelişmelere göre değerlendireceğiz' dedi.

Balıkesir hak-iş, asgari ücrette türk-iş'in rakamlarını bekliyor

Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Balıkesir, Türk İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:47 Kaynak: DHA
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