Balıkesir Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı; Sürücü Yaralandı, Babası Öldü
1 saat önce
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı, babası öldüBalıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, otomobil ile halk otobüsü çarpıştı.
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; sürücü yaralandı, babası öldü Balıkesir
'in merkez Altıeylül
ilçesinde, otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir B., yaralanırken, yanındaki babası Yılmaz B. (81) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, merkez Altıeylül ilçesi Vasıfçınar Caddesi'nde meydana geldi. Kadir B.'nin kullandığı 10 FR 464 plakalı otomobil, Eski Doğumevi kavşağında, Mustafa Y. yönetimindeki 10 BF 624 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Otomobil sürücüsü Kadir B.'nin yaralandığı kazayı otobüs şoförü Mustafa Y., hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada, sürücünün otomobildeki babası Yılmaz B. ise hayatını kaybetti. Yaralı Kadir B., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol, bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:46 Kaynak: DHA
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