BALIKESİR) Hareket halinde yanan tırın lastiği, yol kenarındaki otları ve evi tutuşturdu - Son Dakika

Hareket halinde yanan tırın lastiği, yol kenarındaki otları ve evi tutuşturdu

BALIKESİR - Balıkesir'de hareket halindeyken yanmaya başlayan tırın lastiği, yol kenarındaki sazlıkları ve eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Olay, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halndeki 38 ZZ 159 plakala tırın arka lastiklerinden biri alev aldı. Alevleri 600-700 metre ilerledikten sonra fark eden sürücü A.E., tırı kenarı park edene kadar, yol kenarındaki kuru otlarla ve bir evin çatısını tutuşturdu. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Yazlık evin çatısında maddi hasar oluştu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.