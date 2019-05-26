Son Dakika Haberleri: Balıkesir'i Kayseri'de temsil edecekler

Balıkesir'i Kayseri'de temsil edecekler

7 saat önce

Balıkesir Basket U18 Takımı Balıkesir İl Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası Finalleri için Kayseri 'ye gitti.

Balıkesir'i Kayseri'de temsil edecekler, System.String[]
Balıkesir Basket U18 Takımı Balıkesir İl Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası Finalleri için Kayseri 'ye gitti.

Balıkesir'deki normal sezon müsabakalarında grubunu lider bitirdikten sonra final grubu maçlarının tamamını kazanarak İl Şampiyonu olan U18 Balıkesir Basket Takımı Türkiye Şampiyonası öncesi çekilecek kuralarda da başarısından dolayı 1.torbada yer alıyor. Balıkesir'i temsil edecek Balıkesir Basket Türkiye Şampiyonası'nda son 16 'ya kalarak 2018-2019 sezonunda Türkiye 'de en uzun parkede kalabilen takımlardan biri oldu. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:50 Kaynak: İHA
Türkiye, Kayseri, Balıkesir, Spor
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