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Balıkesir için fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Balıkesir için fırtına ve yağış uyarısı geldi.

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Balıkesir için fırtına ve yağış uyarısı geldi.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir'de fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan son değerlendirmelere göre; Balıkesir'de bu sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın iç kesimlerde (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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